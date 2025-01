Haos pe o strada din Cluj-Napoca! Claxoane, certuri si accidente din cauza parcarilor ilegale: "Lasa masinile pe mijlocul drumului"

Locuitorii de pe strada Tabacarilor, din cartierul Marasti, se confrunta cu un fenomen care a prins radacini in Cluj-Napoca: parcarile ilegale.Ei sustin ca zilnic se parcheaza abuziv pe o banda de circulatie, blocand traficul si reducand astfel vizibilitatea, mai ales in curba. Din acest motiv, aproape la fiecare 2-3 saptamani au loc accidente, in conditiile in care soferii sunt fortati sa intre pe contrasens fara vizibilitate."De asemenea, ca locatar al blocului Riverside, am intampinat ... citește toată știrea