Haos pe un drum din Cluj! Doua masini si un tir s-au facut praf in urma unui accident rutier. O femeie a fost transportata la spital

Un accident a avut loc la iesirea din Gherla, sensul de mers spre Cluj-Napoca, astazi, 16 octombrie, in jurul orei 15:30.Doua autoturisme si un TIR au fost implicate in evenimentul rutier, care s-a soldat cu ranirea unei femei de aproximativ 35 de ani, fiind transportata de urgenta la spital.Partea din spate a unui autoturism a suferit daune majore, portbagajul cat si o parte din caroserie fiind distruse. Atat autotrenul, cat si cealalta masina implicata, au fost avariante puternic in urma ... citește toată știrea