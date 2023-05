Greva din sistemul de invatamant continua si in acest inceput de saptamana, deoarece reprezentantii Executivului au esuat in ultimele negocieri cu liderii Sindicatelor din Educatie. Acestia se declara nemultumiti, deoarece Guvernul le-a propus duminica aceeasi oferta refuzata saptamana trecuta, in care ar fi fost vorba doar de niste vouchere oferite profesorilor."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" considera ca Guvernul este ... citeste toata stirea