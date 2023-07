127 de candidati la concursul de Titularizare 2023 au luat nota 10 la proba scrisa, potrivit datelor Ministerului Educatiei dupa publicarea rezultatelor initiale. Cadrele didactice din judetul Cluj se afla in fruntea listei, cu 13 candidati care au luat nota 10 curat.Proba scrisa a avut loc miercuri, 12 iulie, pentru aproape 32.000 de candidati. In acest an, doar proba teoretica s-a sustinut la Titularizare 2023, ceea ce face ca aceasta testare sa fie cea mai ... citeste toata stirea