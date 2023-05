Judetele Cluj, Alba si Neamt au cele mai mici procente de pacienti care spun ca personalul medical le-a cerut bani in luna aprilie, in timp ce la polul opus sunt judetele Ialomita, Teleorman si Giurgiu, potrivit datelor agregate de platforma Graphs.ro, pe baza informatiilor de pe platforma data.gov.ro.Media la nivel national a pacientilor care spun ca medicii sau asistentele le-au cerut bani este de 1,67% in aprilie fata de 1,61% in martie. ... citeste toata stirea