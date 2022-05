Harta vacantelor scolare din februarie 2023. Majoritatea judetelor au ales o optiune mai buna decat Clujul

Vacanta din februarie 2023 nu va fi in acelasi timp pentru totii elevii romani. Conducerile scolilor din Romania au decis in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii, in ce interval din luna februarie 2023 vor avea o saptamana de vacanta. Clujul a optat pentru a treia saptamana din februarie, intervalul 13-17 februarie. Treizeci dintre judetele tarii vor avea vacanta mobila in a patra saptamana din februarie 2023, intervalul 20-24 februarie, o alegere mult mai inspirata, caci in acest ... citeste toata stirea