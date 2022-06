Hartuirea stradala, tot mai grava. Ce mesaj transmite Politia, lasand perversii care hartuiesc studentele din Cluj in libertate?!

Vara vine de obicei cu o crestere a cazurilor de hartuire stradala. Bucuria unei vremi frumoase in Cluj se preschimba brusc pentru unele fete in trauma agresiunilor stradale, despre care vorbim prea putin. Recent, politistii clujeni au retinut un barbat care a fost acuzat de hartuirea tinerelor studente din Cluj-Napoca. O zi mai tarziu, barbatul in varsta de 39 de ani, cercetat pentru patru infractiuni printre care si acte de exhibitionism in spatiul public, dupa ce s-ar fi manifestat violent ... citeste toata stirea