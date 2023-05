Hidrologii instituie cod galben de inundatii pentru mai multe rauri din tara, inclusiv in Cluj, doua dintre cele mai mari trei rauri din judet sunt afectate.E risc de inundatii pe Somes si Cris in Cluj, dupa ce specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a uinstituit Cod galben de inundatii pentru anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Ier, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru si Nera, in judetele: Cluj, Bihor, ... citeste toata stirea