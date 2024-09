Hoata din Cluj, filmata in actiune! A dat o atacul la o florarie din Floresti: "Doamna se serveste fara nicio jena cu un brat intreg de flori"

O femeie a fost filmata in timp ce fura mai multe flori dintr-un aranjament expus in fata unei florarii din comuna Floresti.Proprietara florariei a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe retelele de socializare. Ea a relatat ca in ultimele doua saptamani i-au fost furate flori in fiecare zi."Oare e atat de mare e nesimtirea in ziua de azi?De doua ... citește toată știrea