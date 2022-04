Hoata din Cluj, prinsa in flagrant. A incercat sa fure bani dintr-o casa din Campia Turzii

Politistii clujeni au depistat in flagrant si retinut pentru furt calificat o femeie in varsta de 45 de ani, din judetul Cluj. Aceasta a patruns in curtea unui imobil din municipiul Campia Turzii, de unde ar fi sustras suma de 305 euro. Individa a incercat sa paraseasca locuinta, insa a fost depistata de politisti."La data de 27 aprilie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore, o femeie de 45 de ani, din ... citeste toata stirea