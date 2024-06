Homofobii protesteaza impotriva LGBTQ+ din Cluj! Membrii comunitatii sunt speriati: "Acum imi fac griji ca pot pati ceva" - FOTO

A mai ramas doar o zi pana la pride-ul comunitatii LGBTQ+, parada prin care membrii comunitatii isi vor cere drepturile.Motivul pentru care se organizeaza astfel de parade este pentru a comemora lupta pentru drepturi ale comunitatii si pentru a afirma mandria in cultura LGBTQ+. In mod obisnuit, paradele au loc anual, in luna iunie, tocmai pentru a marcaMotivul acestor parade este comemorarea luptei pentru drepturi LGBT si afirmatia mandriei (pride in engleza) in cultura LGBT. De cele mai ... citește toată știrea