Horia Chis, fost director al Penitenciarului Baia Mare, retinut pentru ca a abuzat de o angajata

Horia Chis, fost director al Penitenciarului Baia Mare, a fost retinut de procurorii DNA Cluj pentru 24 de ore, pentru ca a abuzat de functie in scopuri sexuale.Alaturi de Horia Chis a mai fost retinuta si Angela Kozma, ofiter de politie, psiholog la Penitenciarul Baia Mare, cercetata pentru savarsirea infractiunii de santaj in forma continuata.In perioada 2020-2022, in calitate de director al Penitenciarului Baia Mare, Horia Chis ar fi pretins, in repetate randuri, unei subordonate, ofiter ... citeste toata stirea