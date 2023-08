Horia Nasra, vicepresedinte - Asociatia METROURBAN si Vladimir Dan, secretar general - Asociatia METROURBAN au demisionat, in 28 iulie, atat din Consiliul Director al Asociatiei METROURBAN cat si din calitatea de membri fondatori.Motivul pentru care cei doi au demisionat din Asociatia METROURBAN, consta in faptul ca in cadrul acestei asociatii, actiunea in instanta din dosarul nr. 675/33/2023, de care cei doi - Horia Nasra si Vladimir Dan NU au avut cunostinta, nu corespunde cu scopul pentru ... citeste toata stirea