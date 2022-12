Horia Sulea in PSD? Presedintele PSD Cluj: Analizam cererea de aderare, dar nu are cum sa preia sefia organizatiei Floresti. Ar putea candida, insa, la Primarie din partea PSD

Fost PNL si fost primar al comunei Floresti, Horia Sulea si-a depus cererea de aderare la PSD, confirma presedintele social-democratilor clujeni, Alexandru Cordos. Desi in presa s-au lansat speculatii ca fostul liberal Horia Sulea ar fi preluat conducerea organizatiei PSD Floresti, Cordos a spus pentru Actual de Cluj ca nu se poate vorbi despre sefie, deoarece statutul partidului prevede minim un an de vechime in partid pentru cei care doresc functia de conducere. Cordos nu exclude insa ... citeste toata stirea