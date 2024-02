Horror: o clujeanca a fost condamnata definitiv la inchisoare cu executare dupa ce si-a omorat copilul nou-nascut, ingropandu-l cu sapa in hazna

O clujeanca a fost condamnata definitiv la inchisoare cu executare dupa ce si-a omorat copilul nou-nascut.Sentinta a venit in 1 februarie de la Curtea de Apel Cluj, care a admis apelul femeii la decizia instantei inferioare, Tribunalul Cluj, luata inca din aprilie 2021. Sentinta a fost desfiintata partial de Curtea de Apel in ce priveste aplicarea pedepsei complementare si accesorii a interzicerii exercitarii drepturilor parintesti, sens in care a inlaturat pedeapsa complementara privind ... citește toată știrea