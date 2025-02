Hot de biciclete din Cluj, retinut de politisti! Desi a dus ,,prada" inapoi, a ajuns in spatele gratiilor/A mai incercat o data si a fost prins in fapt

Un barbat a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a intrat in curtea unei case si a furat o bicicleta. Individul a intrat in curtea locuintei din Gherla, judetul Cluj, a insfacat bicicleta si s-a facut nevazut.,,Din activitatea de investigatii efectuata de catre politisti a reiesit faptul ca, la data de 13 februarie a.c., in jurul orei 11.10, barbatul de 41 de ani, din municipiul Gherla, ar fi intrat in curtea unui imobil de unde ar fi sustras o bicicleta, pe care acesta ulterior ar fi ... citește toată știrea