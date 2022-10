Hot de meserie condamnat definitiv la 1 an jumate de inchisoare cu executare dupa ce a furat dintr-un garaj undite, o trusa de chei si o motocoasa

Un hot de meserie a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu executare dupa ce a furat ce-a gasit intr-un garaj al carui lacat l-a spart. Sentinta e definitiva si e mai blanda decat cea data de instanta de fond, care-l condamnase la trei ani de inchisoare cu executare.Justitia a dovedit celeritate in cazul acestui furt calificat, un hot de meserie cu doar cinci clase, condamnat anterior pentru infractiuni similare, a dat iama intr-un garaj din Campia Turzii in noaptea de 4 spre 5 ... citeste toata stirea