Hotel de apartamente exclusivist, cu piscina pe acoperis, aprobat in centrul Clujului, dupa ce Primaria, vecinii si proiectantii s-au contrazis asupra numarul de parcari pe care ar trebui sa il asigure

Un hotel de apartamente propus de Scripcariu Birou de Arhitectura pe o parcela de peste 280 de mp de pe strada Albert Eistein a primit avizul comisiei de urbanism a Primariei la sedinta din 24 octombrie. Proiectul revenise in comisiei, dupa ce proiectantii primisera ca tema sa asigure suprafata minima de spatiu verde, prevazuta in PUG. Nemultumirile exprimate de unul dintre vecini cu privire la numarul de locuri de parcare a creat o adevarata polemica in comisia de urbanism, insa, in final, s-a ... citeste toata stirea