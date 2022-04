Hotelul transformat in centru pentru refugiati, din Cluj, va fi operationalizat de maine.E vorba de hotelul Granata, din cartierul Zorilor, care va functiona drept un punct de sprijin si asistenta umanitara pentru refugiatii din Ucraina. "Cu alte cuvinte, va fi integrat un centru suport de triere, informare, consiliere, consultanta juridica, asistenta medicala, inscriere pentru ocuparea unui loc de munca in judet, cu sprijinul a numeroase institutii si organizatii abilitate. Pentru a veni in ... citeste toata stirea