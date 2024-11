Hoti in serie trimisi in judecata, la Cluj, la trei ani de la comiterea faptelor.O femeie si un barbat au fost trimisi azi in judecata la Cluj pentru furt calificat dupa ce ar fi furat in mai multe randuri bunuri alimentare de mii de lei; o parte din prejudiciu a fost recuperat, alta - nu.Prima fapta de care sunt acuzati cei doi dateaza din 23 noiembrie 2021; in ziua respectiva, in jurul orei 15.30, cei doi au intrat in magazinul unei statii de alimentare cu carburant de pe Calea Turzii, ... citește toată știrea