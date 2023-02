Hoti stradali in Cluj-Napoca! Chiar si o fata de 16 ani fura in Piata Mihai Viteazu, din ghiozdane

Doi clujeni au ramas fara bani, dupa ce au devenit tinta unor hoti stradali cu "mana fina".In 7 februarie, Politia orasului Huedin a fost sesizata, prin plangere, de catre un barbat in varsta de 57 de ani, din acelasi oras, despre faptul ca la aceeasi data, in jurul orei 11.00, in timp ce se afla pe strada Vladeasa, o persoana necunoscuta l-ar fi abordat si, profitand de neatentia sa, i-ar fi sustras portmoneul din buzunarul exterior al hainei, cauzandu-i un prejudiciu in valoare de ... citeste toata stirea