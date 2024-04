Hotia nu mai are limite in Cluj! Portofelul unei clujence a fost furat, direct din geanta, in Manastur

O clujeanca a avut parte de o experienta neplacuta, sambata seara, in Manastur. Portofelul acesteia a fost furat direct din ghiozdan, in timp ce se afla in zona Big/Minerva.Din pacate, in aceste cazuri, victimele pot spera doar ca hotii sa le arunce portofelele prin apropiere, actele fiind, pentru multi dintre ei, mai importante decat banii.,,In seara asta mamei mele i-a fost furat portofelul din ghiozdan cu carduri si ceva bani cash in Manastur undeva pe traseul Big ... citește toată știrea