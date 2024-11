Hotii au dat atacul, din nou, la un spital din Cluj! Politistii au deschis o ancheta

Joi dimineata, politistii clujeni au fost anuntati cu privire la un nou furt comis in incinta vestiarului Clinicii Pediatrie 1 din Cluj-Napoca.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj, hotii au furat bunuri personale de la doua persoane din incinta vestiarului unitatii medicale."La data de 28 noiembrie a.c., in jurul orei 08.50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul serii de 27 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras ... citește toată știrea