Judecatoria Turda a rechizitoriul procurorilor din dosarul de rasunet, care are in prim plan diverse personaje din Turda, cercetate pentru furt de gaz din reteaua publica. Intre cei 30 de inculpati sunt si patroni, dar si presedintele unui club de fotbal.Cei trimisi in judecata si acuzati de furt sunt:GIURGIU EUGEN DANIELInculpatBIHARI MIHALY LEVENTEInculpatMAXIM PETRUInculpatILISEI VALENTIN NECULAIInculpatOPRIS BUCURInculpatBUGNARIU PAVEL FLAVIUInculpatBARLA ... citeste toata stirea