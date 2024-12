Hotii de lemne au fost amendati de Garda Forestiera Cluj. Au provocat un prejudiciu de peste 300.000 de lei incercand sa fure 634,581 mc de arbori

Garda Forestiera Cluj a acordat sase amenzi in valoare de 15.000 de lei, in perioada octombrie si noiembrie 2024, in cadrul mai multor actiuni care au avut ca si scop prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori.Astfel, au fost constatate un nr. total de 689 de cioate provenite din taieri ilegale de arbori in volum total de 634,581 mc, cu o valoare totala a prejudiciului de 303.707,46 lei. In acest sens, au fost intocmite procese verbale de constatare a faptelor ce pot fi calificate ca ... citește toată știrea