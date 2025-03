Hotii nu mai au rusine! Lumanari si flori, furate direct de pe morminte, intr-un cimitir din Cluj: ,,Dispar saptamana de saptamana"

Se pare ca hotii din Cluj nu mai au nici macar un gram de decenta! Un clujean sustine ca mormantul parintilor lui a fost jefuit pentru a doua oara consecutiv.Acesta mentioneaza ca totul s-a intamplat in cimitirul Manastur, locul de veci al parintilor sai ramanand fara lumanari si flori in urma jafului.Clujeanul a reclamat totul autoritatilor, carora le-a cerut si mai multe solutii pentru a spori siguranta in cimitire.,,Doresc sa va informez ca saptamana asta s-a intamplat al doilea furt ... citește toată știrea