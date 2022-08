Hotii umbla prin curtile clujenilor si Politia fluiera a paguba: Credem ca spargatorul din Dezmir s-a mutat la noi - VIDEO

Un hot a fost filmat in mai multe nopti in timp ce se plimba linistit prin curtile oamenilor de pe strada Voronet. Clujenii au descarcat imaginile de pe camerele de supraveghere si cred ca este acelasi spargator, care a actionat lunile trecute in Dezmir, comuna Apahida.Daca in centrul Clujului, pe timp de noapte, este numai un echipaj de ordine publica in patrulare, in zona Voronet, cel mai probabil, nu patruleaza nimeni.Acesta a fost surprins in ultimele 2 luni de cateva ori, iar ultima data ... citeste toata stirea