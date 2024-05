Hotul care a furat tot ce i-a cazut in mana dintr-o biserica din Cluj a fost prins! Tanarul a fugit cu banii donati de enoriasi, in toiul noptii

Hotul care a dat o spargere in noaptea de vineri spre sambata la o biserica Ortodoxa din Gherla a fost prins.Este vorba despre un tanar de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, care a intrat in biserica in toiul noptii si a furat tot ce i-a cazut in mana.Acesta ar fi sustras si doua cutii pentru donatii pe care le-ar fi abandonat in curte. Responsabilii bisericii au observat jaful doar dimineata, moment in care au alertat autoritatile.,,In jurul ... citește toată știrea