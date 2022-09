Hotul care a spart cutia milei din biserica Sfantu Mihail in urma cu cateva zile, dupa care a spart toti banii pe jocuri de noroc, e vizat si in alt dosar de furt calificat, a fost retinut inca 24 de ore

Hotul care a spart cutia milei din biserica Sfantu Mihail in urma cu cateva zile, dupa care a spart toti banii pe jocuri de noroc, e vizat si in alt dosar de furt calificat, iar aseara a fost retinut 24 de ore, dupa ce ar fi furat 14 perechi de ochelari dintr-un magazin de specialitate.Autorul furtului cutiei milei din biserica proaspat renovata Sfantu Mihail din centrul Clujului, un barbat de 41 de ani din Brasov, a fost retinut 24 de ore de catre anchetatori in urma cu doua seri, iar ieri a ... citeste toata stirea