I-au reamintit care este rolul urbanismului, dupa ce a propus un proiect imobiliar cu 20 de case intr-o comuna de langa Cluj

Un Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan a unui teren de peste 1,7 hectare (in zona livezii de la iesire din localitatea Baciu) si parcelarea acestuia pentru construirea a peste 20 de case a fost prilej pentru arhitectul-sef al judetului, Claudiu Salanta si pentru specialistii din comisia de urbanism a judetului sa ii reaminteasca proiectantului, arhitectul Octavian Baciu, care este scopul proiectelor de urbanism. Proiectul a revenit in comisie pentru a doua oara, dupa ce, ... citeste toata stirea