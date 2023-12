Una dintre zonele cu un imens potential de agrement si promenada a Clujului, Lacul Trei din Gheorgheni, este lasata in mizerie de administratia locala. Oamenii care locuiesc in zona se plang ca pubelele de gunoi nu sunt golite niciodata si ei sunt nevoiti sa adune cu sacii deseurile din zona."Iar e un dezastru de nedescris pe malul lacului 3. Nu inteleg de ce primaria a amplasat pubela de gunoi, daca ea nu este golita niciodata? Am inteles ca Brantner venea si golea acea pubela, acum nu mai ... citeste toata stirea