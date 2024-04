Iarba pentru statui, piatra pentru oameni si inscriptii in limba latina in centrul Clujului, "de Rachitele", reclama clujenii

Statuile din Centrul Clujului au inceput sa primesca, pe langa socluri, si petice mici de gazon, dupa ce din 2021 incoace, de cand au inceput lucrarile de modernizare a zonei Kogalniceanu-Universitatii (zece strazi in total la care se lucreaza si in prezent), clujenii critica Primaria ca a betonat centrul orasului si ca prefera piatra in locul copacilor si a verdelui.Recent, primarul Emil Boc a prezentat intr-un video noua zona verde (cu gazon) amenajata de jur imprejurul statuii lui Iuliu ... citește toată știrea