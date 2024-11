Iarna bate la usa! Clujenii, avertizati sa se pregateasca pentru ninsori abundente si temperaturi scazute

Meteorologii au anuntat ca astazi, 14 noiembrie, vremea se va mentine rece in toata tara.De asemenea, in majoritatea zonelor se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, care, izolat, se vor transforma in lapovita si ninsoare.La munte, pe arii restranse, va ninge, vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fu intre 2 si 11 grade, iar cele minime intre -4 si 4 grade. Ceata isi va face simtita prezenta dimineata si ... citește toată știrea