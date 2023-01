Iarna demografica la Cluj? Peste 600 de decese in luna noiembrie 2022, numarul nasterilor a scazut

Peste 600 de decese s-au inregistrat in Cluj, in luna noiembrie. Numarul nasterilor este in scadere, conform ultimelor date transmise de Directia Judeteana de Statistica Cluj.Oficial, mai avem un pic si suntem sub 19 milioane. Populatia rezidenta a Romaniei a fost, la 1 ianuarie 2022, de 19,038 milioane de persoane, in scadere cu 163.600 persoane fata de 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS). Declinul demografic se simte si in judetele dezvoltate ... citeste toata stirea