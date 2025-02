Iarna face prapad la munte! Salvamontistii au intervenit de urgenta pentru a salva peste 50 de persoane! Cate cazuri au fost la Cluj

In ultimele 24 de ore, salvamontistii au salvat 55 de persoane, iar dintre acestea, 15 au fost transportate cu Ambulantele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital.Totodata, restul au primit acordul sa fie transportate cu masinile apartinatorilor.Salvamont Cluj a primit patru apeluri pentru a interveni in salvarea unor persoane care au intampinat dificultati la munte."Echipele Salvamont Romania va indeamna la prudenta si responsabilitate in derularea activitatilor montane si va invita sa le fiti ... citește toată știrea