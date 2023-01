Iarna isi intra in forta. Temperaturile scad considerabil si apar precipitatiile

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pana la jumatatea lunii ianuarie.Potrivit meteoroogilor, vremea se va raci in toata tara, in perioada 2 - 15 ianuarie, interval in care temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 6 grade si cele minime in general intre 2 si 5 grade. Totodata, in urmatoarele doua saptamani va creste probabilitatea aparitiei precipitatilor.Astfel, in Transilvania, pe parcursul primei saptamani de prognoza, valorile termice vor oscila, iar spre ... citeste toata stirea