Iarna loveste Romania cu putere: Cod Galben de ninsori si viscol in mai multe judete din tara

Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta un final de saptamana cu zile reci, ninsori abundente si vant puternic in toate regiunile tarii.Meteorologii au emis, joi, 26 ianuarie, doua avertizari Cod Galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete ale tarii. Prima alerta meteo este valabila in intervalul joi, 26 ianuarie, ora 18:00 - vineri, 27 ianuarie, ora 10:00 si vizeaza in principal sudul si sud-estul Romaniei."In judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Arges, ... citeste toata stirea