Iarna nu se da batuta! In Romania continua sa scada temperaturile. Vezi cum este vremea azi, 11 martie

Vineri, 11 martie, o sa fie foarte frig si o sa avem o dimineata geroasa, indeosebi in zona centrala, in nord si in nord-est.Peste zi mai apar ceva innorari si cativa fulgi de zapada in sud-vest, in centru si in sud-estul tarii, dar in rest, cerul va fi mai mult senin.Maximele pleaca de la -5 grade in depresiuni si se opresc pe la 4 grade in sud-vestul tarii.Vedem cum va arata vremea in fiecare regiune si incepem cu Dobrogea si Baraganul. Pe aici avem o zi inchisa si rece, o sa ninga slab si ... citeste toata stirea