Iarna pune stapanire pe Romania: Se vor inregistra ploi, lapovita si ninsoare. Vezi cum va fi astazi vremea

Iarna pune stapanire pe vestul, nordul si centrul tarii, astfel ca vremea se raceste considerabil in aceste zone. In schimb, in restul Romaniei valorile termice se vor mentine cu mult peste mediile multianuale specifice darei.Temporar vor fi precipitatii in toate regiunile, iar pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp. Pe timpul zilei va ploua, iar seara, in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare.In sud-estul ... citeste toata stirea