Ieri, 9 iunie 2024, a castigat Comuna Ceanu Mare!

A venit momentul sa contabilizam rezultatul muncii de 4 ani pe care am dus-o in calitate de primar al Comunei Ceanu Mare, iar scorul votului spune clar - cetatenii comunei au decis sa continuam impreuna, sa construim impreuna!Dragii mei, am dus o lupta acerba si am obtinut o victorie muncita, care se datoreaza, in masura covarsitoare, atat echipei mele din PSD Ceanu Mare, cat si dumneavoastra. Vreau sa le multumesc tuturor colegilor din PSD Ceanu Mare, care au fost ... citește toată știrea