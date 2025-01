Ieri pompierii militari au actionat pentru gestionarea a nu mai putin de 1.673 de solicitari primite din partea populatiei, cele mai multe au fost in Bucuresti si Cluj.Mai exact interventiile au constat in acordarea masurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor si operatiuni destinate protectiei comunitatilor. Regiunea Bucuresti - Ilfov si judetele Cluj, Mures, Dambovita, Arges, Timis, Brasov si Galati s-au situat in topul zonelor cu cele mai multe interventii, arata Inspectoratul General ... citește toată știrea