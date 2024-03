Il contracandideaza pe Emil Boc, dar nu demisioneaza din PNL / Sabin Sarmas: Atata timp cat PNL nu ma exclude, inseamna ca ma sustine

Deputatul Sabin Sarmas si-a anuntat oficial candidatura la Primaria Cluj Napoca, constient ca-l contracandideaza pe longevivul Emil Boc, cu care in ultimii patru ani nu a reusit sa rezoneze. Sarmas lasa sa se inteleaga ca in ograda lui Boc merge doar cu "multumesc excelenta", "multumesc maestre", si ca in ceea ce-l priveste lucrurile nu functioneaza asa. Sarmas spune ca nu e dispus sa se retraga dup 4 ani de activitate intensa, doar pentru ca Boc nu-l simpatizeaza.Reamintim ca Sabin Sarmas ... citește toată știrea