Ilie Bolojan, ferm pe pozitie, dupa acuzatiile lui Grindeanu. Ce i-a transmis prim-vicepresedintelui PSD

Ilie Bolojan, presedintele Senatului, i-a raspuns acuzatiilor lui Sorin Grindeanu, prim-vicepresedintele PSD, care a spus ca din 200 de persoane pe care Bolojan le-a dat afara de la Consiliul Judetean Bihor, 195 au castigat in instanta.Bolojan l-a contrazis, precizand ca din 50 de angajati care au contestat disponibilizarie din Consiliul Judetean Bihor pe care il conduce doar doi au castigat in instanta."Din 50 care au contestat in instanta, au castigat doi", a declarat Bolojan pentru ... citește toată știrea