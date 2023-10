roiectul de modernizare a iluminatului public cu finatare din bugetul local a fost finalizat, a anuntat Primaria din Floresti."Aceasta initiativa face parte din angajamentul nostru de a crea o comunitate mai sigura si mai luminoasa si va continua cu alte proiecte finantate din fonduri europene. In anul 2023, am modernizat iluminatul public pe Strada Valea Garboului, 1450 de metri liniari cu 25 de stalpi, in valoare de 499.864 lei si pe Strada Iazului, 250 de metri liniari cu 7 stalpi, in ... citeste toata stirea