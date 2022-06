Imagine superba cu apusul din 21 iunie, Ziua Internationala a Solstitiului de vara, la Cheile Turzii

Un apus de soare unic si spectaculos a fost surprins in zona rezervatieii naturale Cheile Turzii, marti, 21 iunie, chiar in ziua Solstitiului de vara.Marti, 21 iunie, a fost cea mai lunga zi din an, celebrand solstitiul de vara care marcheaza inceputul de vara din punct de vedere asstrologic, nu calendaristic.Citeste si: 21 iunie: Solstitiul de vara. Care sunt legendele si miturile legate de ce mai lunga zi din anCea mai lunga zi din an, sau Ziua Soarelui, a fost un prilej ... citeste toata stirea