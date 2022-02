Imaginea din Kiev care i-a emotionat pe oamenii din toata lumea. "Mi se rupe sufletul"

O fotografie din Kiev, capitala Ucrainei, a devenit virala pe un grup international de Facebook. Circa 5.000 de oameni din toata lumea, din Minnesota si Hawaii pana in Sidney si Puerto Rico, au trimis incurajari femeii care a postat imaginea. 57.000 de reactii si aproape 5.000 de comentarii a adunat postarea Olenei, din Kiev, pe grupul de Facebook "View from my window", un proiect nascut in pandemia de COVID-19, in cadrul caruia oameni din toata lumea posteaza fotografii "de la ferestrele lor", ... citeste toata stirea