Imaginea razboiului, in Romania. Doi refugiati au ajuns la Cluj cu masina ciuruita de gloante FOTO

O familie de refugiati ucraineni a ajuns la Cluj masina ciuruita de gloante, exact ca in filmele de actiune. Asupra lor s-au tras zeci de gloante, insa oamenii au scapat ca prin miracol. Masina cu numere de Ucraina e pur si simplu gaurita de gloante si are toate geamurile sparte. Ca sa poata merge mai departe, refugiatii au acoperit geamurile sparte cu pungi si cartoane. Asa a fost fotografiat automobilul in parcarea unui hotel de 4 stele aflat la marginea Clujului. "Poate ca acum 2 luni, ... citeste toata stirea