Dupa cateva zile dificile pentru pompierii clujeni, din cauza numarului mare de interventii, ISU Cluj a publicat o imagine iesita din tiparele obisnuite. In fotografie, un pompier apare langa un catel intalnit in curtea casei unde era in misiune."Nu pot fi descrise in cuvinte sentimentele pe care le avem atunci cand stim ca am salvat o viata. De asemenea, suflam usurati sa aflam ca nu exista victime la vreo interventie. ... citeste toata stirea