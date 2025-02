Imagini de basm intr-o padure din Cluj! Un cerb jucaus si cateva pasarele, surprinsi in timp ce se bucura de un ospat de zile mari VIDEO

Un cerb superb a fost surprins intr-un cadru de basm in Parcul Natural Apuseni, bucurandu-se de o masa delicioasa oferita de specialisti.Imaginile impresionante, filmate in Fondul Cinegetic 50 Giurcuta, dezvaluie cum maiestuosul animal mananca porumb, iar in jurul lui s-au adunat mai multe pasarele jucause care completeaza peisajul feeric."Nevoia hranei complementare in timpul iernii. Fondul ... citește toată știrea