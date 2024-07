Imagini dezolante cu Canalul Morii in zona Plopilor. Clujenii cer punti in loc de garduri si alei in loc de parcari: "Merita pus in valoare"

Locuitorii din Cluj-Napoca cer autoritatilor sa valorifice mai bine Canalul Morii in zona Plopilor, evidentiind potentialul neexploatat al acestuia.In cadrul unui tur ghidat de specialisti si activisti din echipele Somes Delivery si Somesul nostru, studentii la arhitectura au fost invitati sa exploreze Canalul Morii si Somesul, subliniind importanta acestora atat pentru biodiversitate, cat si pentru patrimoniul industrial."Canalul Morii merita pus in valoare in zona Plopilor mult mai bine. E ... citește toată știrea